Футбол
ЧемпионатЦСКА встретили во Владикавказе пирогами
Футболисты и тренеры ЦСКА прилетели во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией». Делегацию московского клуба встретили пирогами.
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"Михалыч, пироги мама делала!" Дзагоевы встретили ЦСКА с тремя пирогами
Основа информационный сайтвчера в 14:53
ЦСКА прилетел во Владикавказ и попал на теплый прием с осетинскими пирогами
Спорт-Экспрессвчера в 13:05
Гончаренко рассказал, каким составом ЦСКА сыграет с «Аланией» в Кубке России
RT на русском22 сентября в 15:03
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
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В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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NewInform вчера в 06:31
Армия и оружие
Антитеррористический центр назвал цели боевиков
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Газета.Ru 01:33
Политика
Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Газета.Ru 01:09
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Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.
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Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера
Руководство Метрополитен-опера в Нью-Йорке объявило во вторник, что легендарный тенор Пласидо Доминго согласился исключить из своего списка запланированные выступления в этом оперном театре после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны нескольких женщин.
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Трамп защитится от импичмента за счет избирателей
Президент США Дональд Трамп создал специальную группу по защите от импичмента, вступление в которую для его сторонников стоит от пяти долларов.
Lenta.ru 02:19
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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За фигуриста Петра Чернышева актриса вышла замуж в 2008 году. В октябре 2018 года Заворотнюк подарила ему дочь Милу.
Мосмонитор 00:18
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19 млн 825 тыс. рублей.
Известия 02:07
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
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Президент Ирана Хасан Роухани обрушился с критикой на дислоцированные в Саудовской Аравии американские системы ПВО, а также ее разведку.
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Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
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В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
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До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 23 сентября в 04:13
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«Манчестер Сити» разгромил «Престон» в Кубке английской лиги
Футболисты клуба «Престон Норт Энд» в матче третьего раунда Кубка английской лиги проиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport вчера в 16:39
Экономика
Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре
Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.
Коммерсантъ вчера в 23:55