Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА во вторник вечером прилетели в столицу Северной Осетии на матч 1/16 финала Кубка России против местной "Алании", сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

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