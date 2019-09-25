Футбол
Sputnik Южная ОсетияЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА во вторник вечером прилетели в столицу Северной Осетии на матч 1/16 финала Кубка России против местной "Алании", сообщает пресс-служба армейцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
"Михалыч, пироги мама делала!" Дзагоевы встретили ЦСКА с тремя пирогами
Основа информационный сайт14:53
Гончаренко рассказал, каким составом ЦСКА сыграет с «Аланией» в Кубке России
RT на русском22 сентября в 15:03
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Футбол
Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»
Metaratings 16:53
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Происшествия
Юрий Чайка проведёт совещание в Красноярском крае
В Красноярском крае на 25 сентября запланировано совещание с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
REGNUM 03:02
Здоровье
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь
Алтапресс 22 сентября в 23:49
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
Паздников уволился с поста вице-премьера правительства Забайкалья
Экс-министр территориального развития Забайкальского края, заместитель председателя правительства региона Виктор Паздников 25 сентября уволен со своего поста.
Московский Комсомолец Чита 20:29
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Футбол
Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года
Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Данное решение принял УЕФА на заседании исполкома в Любляне.
Газета.Ru 14:55
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61
Национальное управление ядерной безопасности США (НУЯБ) (министерство энергетики США) при поддержке НАТО и американских ВВС испытали в августе модификацию атомной бомбы B61.
Российская газета 21:15
Экономика
В Хабаровском крае паводок уничтожил 24 тыс. гектаров посевов
REGNUM вчера в 22:45
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец 12:16
Политика
Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения
Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
Государственная Дума РФ 06:06
Футбол
ФИФА признала Месси лучшим футболистом 2019 года
Международная федерация футбола на торжественной церемонии в итальянском Милане объявила лучшего футболиста 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска
Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
Иркутск Сегодня 21:33
Здоровье
Названы обычные продукты, которые могут запускать в организме воспаление
Употребление некоторых продуктов может провоцировать появление в организме воспалительных процессов.
MedikForum.ru 20:30
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости вчера в 19:42
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС вчера в 19:10
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру 17:07
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru вчера в 00:13
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25