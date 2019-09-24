Футбол

Sputnik Южная ОсетияSputnik Южная ОсетияЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

Алания — ЦСКА
завтра
в 11:00
Кубок России, 1/16 Финала
Республиканский стадион «Спартак»
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА во вторник вечером прилетели в столицу Северной Осетии на матч 1/16 финала Кубка России против местной "Алании", сообщает пресс-служба армейцев.
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