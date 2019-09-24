Футбол
Sputnik Южная ОсетияЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА во вторник вечером прилетели в столицу Северной Осетии на матч 1/16 финала Кубка России против местной "Алании", сообщает пресс-служба армейцев.
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"Михалыч, пироги мама делала!" Дзагоевы встретили ЦСКА с тремя пирогами
Основа информационный сайт14:53
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