Футбол

Sport24.ruSport24.ruЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса

ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент находится у армейцев на правах аренды. Об этом сообщает Vasconoticias.
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ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса

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