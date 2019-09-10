Футбол
Sport24.ruЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса
ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент находится у армейцев на правах аренды. Об этом сообщает Vasconoticias.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Миллер назвал главный вопрос переговоров с Украиной по транзиту газа
Глава «Газпрома» сказал, что неопределенность относительно продления договора стимулирует высокие темпы закачки газа в европейские подземные хранилища.
Экономика сегодня вчера в 08:35
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Происшествия
В Челябинске два судимых пациента сбежали из психбольницы
Российская газета 03:37
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
В управделами президента прокомментировали публикации о Смоленкове
В управделами президента прокомментировали публикации американских СМИ об "информаторе" Олеге Смоленкове.
РЕН ТВ 05:22
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Политика
Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".
Газета.Ru 01:57
Театры
Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон
На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина МакДонаха.
News.ru 06:26
Гаджеты
Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление
Недавно компания Samsung отчиталась о том, что Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном компании в Европе по итогам второго квартала.
Megaobzor.com 03:33
Происшествия
На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот
Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 04:42
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» спустя 33 года
Исполнительница роли «золотого ребенка» и голливудский актер Эдди Мерфи встретились через 33 года, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:45
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета вчера в 10:57
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Авто
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия вчера в 06:43
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Гаджеты
LG представила игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync
Новая линейка телевизоров OLED (model 65/55E9 и model 77/65/55C9) выделяется тем, что получила поддержку технологии Nvidia G-Sync.
iXBT.com 05:59
Футбол
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Грейс Бейкер-Падден очень удивилась, когда узнала о своей беременности — девушка принимала противозачаточные таблетки, поэтому не ожидала ничего подобного.
Planet Today 05:46
Футбол
Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана.
Чемпионат 04:39
Экономика
Доходы петербургского бюджета вырастут на 37,5 млрд рублей
По словам Корабельникова, доходная часть увеличится на 37,5 млрд рублей в рамках корректировки бюджета на 2019 года.
Gazeta.SPb 06:07
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»
Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой.
Чемпионат 05:30
Авто
Land Rover представил новый Defender
Компания Land Rover официально представила на Франкфуртском автосалоне 10 августа новый внедорожник Defender.
Автоновости дня 03:50