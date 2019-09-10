Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса

ЦСКА решил выкупить полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент играет за «армейцев» на правах аренды, сообщает Vasconoticias. Как утверждает источник, в московском клубе довольны работой Сантоса на тренировках и решили приобрести его как можно скорее.
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СМИ: ЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса в ближайшие дни

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