Футбол
LiveSport.ruЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса
ЦСКА решил выкупить полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент играет за «армейцев» на правах аренды, сообщает Vasconoticias. Как утверждает источник, в московском клубе довольны работой Сантоса на тренировках и решили приобрести его как можно скорее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Политика
Лукашенко подарил Патрушеву досье о его службе в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым во вторник подарил ему досье о службе в Белоруссии.
ТАСС 07:09
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Футбол
«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.
Soccer.ru 05:14
Армия и оружие
Европол заявил, что выходцы с Северного Кавказа воевали на стороне ВСУ
Выходцы с Северного Кавказа участвовали в конфликте в Донбассе на стороне украинских военных, говорится в докладе полицейского агентства ЕС Европол о террористических угрозах в 2018 году.
РИА Новости 04:25
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты вчера в 17:49
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
Спорт-Экспресс 03:59
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию
Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Дни.ру вчера в 11:54
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Политика
На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа
Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Гаджеты
Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple
Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
Ferra 06:09
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Интернет
В Почте Mail.ru появилась функция заказа такси
В почтовом сервисе Mail.ru появилась функция планирования поездок, говорится в сообщении компании.
Adindex.ru 06:09
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Технологии
Stellar запустил Airdrop на 2 млрд XLM
Фонд развития Stellar планирует раздать пользователям мессенджера Keybase 2 млрд XLM, что на сегодня составляет около $119 млн.
BitCryptoNews 02:45
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Хоккей
Овечкин привел сына на тренировку «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин взял сына на тренировку команды.
Спорт БИЗНЕС Online 07:55
Футбол
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20