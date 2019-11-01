Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились в Санкт-Петербург на матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». «Летим в город на Неве», - гласит сообщение в официальном «твиттере» «армейского» клуба.

ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

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