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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились в Санкт-Петербург на матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». «Летим в город на Неве», - гласит сообщение в официальном «твиттере» «армейского» клуба.
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