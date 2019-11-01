РПЛ
Евро-футбол.руЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились в Санкт-Петербург на матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». «Летим в город на Неве», - гласит сообщение в официальном «твиттере» «армейского» клуба.
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ЦСКА прибыл в Петербург на матч с «Зенитом» на самолете Пржевальского
Петербургский дневниквчера в 13:40
Зенит - ЦСКА ~ прогноз на центральный матч 15-го тура РПЛ: очередная неудача для команды Гончаренко?
Sport-place30 октября в 12:15
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
РИА Новости вчера в 02:51
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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
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РИА Новости вчера в 22:27
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Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время вчера в 06:02
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Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
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РБК вчера в 04:26
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Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
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Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
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Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
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РИА Новости вчера в 19:04
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Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
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Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
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Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут
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Nissan презентовал обновленный кроссовер Kicks
Ранее наш ресурс рассказал: Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
ГЛАС.RU вчера в 02:59