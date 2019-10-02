Футбол
Евро-футбол.руЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»
ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
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«Берем 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». ЦСКА анонсировал матч с «Эспаньолом»
Бомбардир.рувчера в 14:58
«Берём 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». Рецепт «Эспаэльи» от ЦСКА
Чемпионатвчера в 14:59
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МС-21 экстренно сел в Жуковском
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RT на русском 04:19
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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
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Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
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Lenta.ru вчера в 18:13
Происшествия
Пилоту сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение
Сообщается, что командиру экипажа самолета Денису Евдокимову предъявили обвинение по делу о катастрофе в столичном аэропорту "Шереметьево".
The Moscow Post вчера в 10:55
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В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка
В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
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12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым
В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
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Генетики получили модифицированных мух с чертами бабочек
Используя систему CRISPR/Cas9, ученые одну за другой внесли нужные мутации в ген натрий-калиевой АТФазы лабораторных дрозофил.
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Политика
Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа
Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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NewInform вчера в 12:04
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СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
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Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
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СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.
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Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что ситуация с туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».
RT на русском 01:20
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В мэрии Казани рассказали, когда откроют 4 новые станции метро
4 новые станции метрополитена в Казани планируют открыть к 2023 году.
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Программа форума СПЕКТР-2019 включала в себя обсуждение перспектив внедрения в России стандарта 5G, возможных способов использования новой инфраструктуры, задач, связанных с построением эффективной системы управления национальным инфокоммуникационным комплексом и обеспечением его устойчивости к внешним воздействиям.
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Новое положение появилось в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который был опубликован на этой неделе, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста
Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
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В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
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