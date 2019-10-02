ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

ЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»

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