Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»

ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
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Отмыться от позора: ЦСКА и «Краснодар» начнут Лигу Европы с чистого листа

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Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат

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Консоли Xbox Scarlett и PS5 нового поколения со встроенными камерами делают ставку на стриминг.
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Клиенты Сбербанка попали на черный рынок

Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
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