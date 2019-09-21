РПЛ
Газета.RuЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром". Недавно обе команды крупно проиграли в Лиге Европы.
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Армия и оружие
В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
News.ru 19 сентября в 22:38
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС вчера в 03:55
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости вчера в 05:29
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр вчера в 02:11
Наука
FT сообщил о создании Google мощнейшего квантового компьютера
Группа ученых Google под руководством Джона Мартиниса заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, который способен осуществлять расчеты, непосильные для самых современных суперкомпьютеров.
Известия 08:03
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Футбол
Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче
17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
Говорит Москва 06:53
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Экономика
Как осваивает бюджет Северной Осетии глава региона Вячеслав Битаров
Летом 2019 года Северную Осетию посетил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Восток-Медиа 05:17
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Армия и оружие
Рассекречены архивы ЦРУ о жизни за «железным занавесом»
ЦРУ рассекретило архивы о том, как создавался социалистический лагерь с точки зрения американцев.
Взгляд.ру 08:18
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика
Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik 04:10
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
В Финляндии возбудили уголовное дело о ввезенных из России волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков и скрещиванием их с собаками.
Известия 04:11
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свой новый дом
Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35