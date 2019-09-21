Футбол
Газета.RuЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром". Недавно обе команды крупно проиграли в Лиге Европы.
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Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Astera 19 сентября в 05:19
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold проверили на прочность
Новая версия устройства уже поступила в продажу и сразу же оказалась в руках популярного блогера, который проверил новинку на стойкость и прочность.
Дни24 00:19
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Наука
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер.
News.ru 06:12
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Футбол
«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»
Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости 12:20
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru 12:14
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48
Экономика
«Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение
ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 02:31
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Армия и оружие
МИД призвал США не нарушать ДНЯО
США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Известия вчера в 11:35
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру вчера в 09:22
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Культура
Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Здоровье
В России состоится Всемирный день доноров костного мозга
Каждую третью субботу сентября в более чем 50 странах отмечается Всемирный день доноров костного мозга.
Би-порт 19 сентября в 10:15
Футбол
«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru 18:07
Здоровье
Врачи сделали операцию 30 лет страдавшему нарушением дыхания пациенту
Российские врачи вылечили мужчину, который более 30 лет страдал от нарушения дыхания во сне, головных болей и бессонницы.
Телеканал 360° 16:27
Космос
Virgin Galactic приступила к сборке космоплана второго поколения
Первый космоплан Virgin Galactic, VSS Unity, впервые достиг границы атмосферы Земли в конце прошлого года.
Хайтек+ 19 сентября в 05:21
Культура
Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»
Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 12:01
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27