Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром". Недавно обе команды крупно проиграли в Лиге Европы.

ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»

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