Футбол

Газета.RuГазета.RuЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»

Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром". Недавно обе команды крупно проиграли в Лиге Европы.
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ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»

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Sportbox.RU06:32
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