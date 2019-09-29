РПЛ

DP.RUDP.RUЦСКА вышел на первое место в чемпионате России

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
В воскресенье ЦСКА обыграл "Урал" в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу. Встреча закончилась со счетом 3:0. Сейчас у армейцев 25 очков. В этом туре догнать их никто не сможет.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Турнирная таблица РПЛ: четыре команды отстают от лидирующего ЦСКА на два очка

Чемпионат17:04

Исландцы возвращают ЦСКА на первое место. Армейцы разгромили «Урал» (видео)

Советский спорт06:30

Гончаренко и ЦСКА. Когда невозможное возможно

Спорт-Экспресс09:00

ЦСКА стал лидером впервые за 3 года. При таких проблемах с составом (8 травм в сезоне)!

Sports.ru08:51

Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась

Все про Спорт ру09:23

«ЦСКА» уничтожает на выезде «Урал» (0:3): все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru06:29

ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил РПЛ

Нева Спорт06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Политика

Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Известия 14:01
Армия и оружие

Российская армия получает новые танки Т-90М

Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.
РИА Новости 17:05
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Гаджеты

Компания Oppo готовит бюджетные 5G-смартфоны по цене от $420

В компании Oppo объявили, что все смартфоны в дальнейшем будут выпускаться с технологией 5G и с ценником до 420 долларов.
Vevby.ru 02:59
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

Газета.Ru 03:43
Кино

В Сети опубликовали новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

В трейлере Ширан и Рассел Буффалино планируют убить героя Аль Пачино. Главные роли исполнили Роберт де Ниро и Джо Пеши.
RuNews24.ru 27 сентября в 03:32
Общество

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Известия 00:18
Единоборства

Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой

РЕН ТВ 10:08
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество

В Калуге открылась швейная мануфактура Bosco

Красная весна 15:11
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru 27 сентября в 12:20
Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:17
Политика

Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Космос

Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

Кам 24 27 сентября в 03:48
Музыка

Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road

В Сети появился новый клип группы The Beatles, частично снятый в жанре анимации, на песню Here Comes The Sun.
Вечерняя Москва 27 сентября в 09:50
Общество

Дима Билан извинился перед самарцами

Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.
РИА Новости 14:45
Общество

В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК вчера в 08:12
Общество

«Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.
РИА Новости 16:13
Политика

Пушков раскритиковал США за публикацию переговоров президентов

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США создали опасный прецедент, обнародовав стенограмму переговоров президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
News.ru 08:27
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Происшествия

СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

REGNUM 14:06
Кино

Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel

Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
NewInform 07:33
Космос

NASA отправит имена землян на Марс

Москва 24 27 сентября в 03:41
Общество

Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году

Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году, переписчики пойдут к жителям не с бумажными переписными листами, а с планшетами.
ФАН 10:12
Авто

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Космос

Маск показал корабль для колонизации Марса

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну.
Lenta.ru 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное