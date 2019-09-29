В воскресенье ЦСКА обыграл "Урал" в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу. Встреча закончилась со счетом 3:0. Сейчас у армейцев 25 очков. В этом туре догнать их никто не сможет.

ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России

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