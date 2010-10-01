Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА. Об этом сообщает FotbollDirekt.se.
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Источник: ЦСКА интересуется 17-летним полузащитником «Хельсингборга»

Спорт-Экспресс02:00

ЦСКА интересуется полузащитником «Хельсингборга» Гиговичем

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ЦСКА интересуется 17-летним хавбеком «Хельсингборга» Гиговичем

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RT на русскомвчера в 12:34

СМИ: ЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»

Матч ТВвчера в 15:18

СМИ: ЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»

Sportbox.RUвчера в 15:18
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
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