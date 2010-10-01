Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА. Об этом сообщает FotbollDirekt.se.

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