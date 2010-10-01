Футбол
Бомбардир.руЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА. Об этом сообщает FotbollDirekt.se.
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Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Армия и оружие
Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине
Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Политика
Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
Музыка
Фадеев раскрыл исполнителя MALFA
По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA.
Хоккей
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 2019
Пилот команды Merceded Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию сезона-2019 в "Формуле 1" и взял поул Гран-при Абу-Даби.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова
Защитник "Сочи" Алексей Петров дисквалифицирован на один матч за колющий удар клюшкой в матче с казанским "Ак Барсом" (1:0) и подвергнут денежному штрафу.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети
В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Политика
Эрдоган посоветовал Макрону «проверить мозг» после слов о НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган резко отреагировал на слова своего французского коллеги о «смерти мозга НАТО».
Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Футбол
Не смогли: Карпин в сердцах рассказал о матче с «Уралом»
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Армия и оружие
В Казани модернизировали и отправили на испытания первый Ту-160М
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что военные получат первый серийный Ту-160М в 2021 году.
Здоровье
Законодательное Собрание намерено принудить департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления
25 депутатов Законодательного Собрания Владимирской области на ноябрьском заседании облпарламента проголосовали за то, чтобы обязать региональный департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления.