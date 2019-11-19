Футбол

Газета.RuГазета.RuЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»

Защитник московского "Торпедо" Сергей Божин заинтересовал столичный ЦСКА, сообщает "Чемпионат.com". Трансфер игрока может состояться в зимнее трансферное окно. Сам Божин также хочет сменить клуб.
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с чего всё началось

ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Торпедо» Сергею Божину. Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересован в переходе в «армейский» клуб.
Чемпионат08:21

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ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»

Чемпионат08:21

Агент Божина: «Интерес к Сергею есть со стороны нескольких клубов, но предложения на бумаге нет»

Sports.ru11:15

Агент Божина: «Интерес к Сергею есть со стороны нескольких клубов»

Sport24.ru10:00

СМИ: ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Торпедо»

Матч ТВ09:03

СМИ: ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Торпедо»

Sportbox.RU09:03

ЦСКА интересуется защитником «Торпедо»

Metaratings09:15

Агент Божина - о ЦСКА: «Пока не готов это комментировать»

Soccer.ru10:24
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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
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Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован

Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

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Ирина Дзарасова призналась, что после неудачной беременности шесть лет молила Бога о детях.
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

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Новые нормы поведения эффективнее приживаются в соцсетях

Международная группа исследователей показала, что новые нормы поведения в социальных сетях распространяются намного эффективнее, чем в сообществах с офлайн-общением.
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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
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Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
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Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

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Популярная советская и украинская певица София Ротару приедет в Россию для выступления на фестивале "Песня года 2019", который 1 и 2 января 2020 года будет показан в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Российский Диалог со ссылкой на "Комсомольскую правду".
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AMD разрабатывает новую архитектуру для своих процессоров

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Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
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Акимов рассказал Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

Высокий спрос: итоги первого дня продаж билетов на поезда в Крым Новой большой задачей Акимов назвал развитие сети доступных региональных перевозок.
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru 03:35
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Сергей Витальевич Божин
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Торпедо». Футболом начал заниматься в 8 лет на базе школы самарского «Локомотива» под руководством Олега Гордеева, затем в течение пяти лет был в «Академии футбола имени Юрия Коноплёва» Тольятти.
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