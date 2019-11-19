Футбол
Газета.RuЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»
Защитник московского "Торпедо" Сергей Божин заинтересовал столичный ЦСКА, сообщает "Чемпионат.com". Трансфер игрока может состояться в зимнее трансферное окно. Сам Божин также хочет сменить клуб.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Торпедо» Сергею Божину. Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересован в переходе в «армейский» клуб.Чемпионат08:21
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