Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Торпедо» Сергею Божину. Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересован в переходе в «армейский» клуб.

с чего всё началось

Защитник московского "Торпедо" Сергей Божин заинтересовал столичный ЦСКА, сообщает "Чемпионат.com". Трансфер игрока может состояться в зимнее трансферное окно. Сам Божин также хочет сменить клуб.

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