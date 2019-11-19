Футбол
Газета.RuЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»
Защитник московского "Торпедо" Сергей Божин заинтересовал столичный ЦСКА, сообщает "Чемпионат.com". Трансфер игрока может состояться в зимнее трансферное окно. Сам Божин также хочет сменить клуб.
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Политика
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
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В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году.
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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
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Общество
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Политика
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Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
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Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
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Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил десять автомобилей, есть пострадавшие
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Армия и оружие
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Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.