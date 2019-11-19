Футбол

Газета.RuГазета.RuЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»

Защитник московского "Торпедо" Сергей Божин заинтересовал столичный ЦСКА, сообщает "Чемпионат.com". Трансфер игрока может состояться в зимнее трансферное окно. Сам Божин также хочет сменить клуб.
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ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»

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ЦСКА интересуется защитником «Торпедо»

Metaratings09:15

Агент Божина - о ЦСКА: «Пока не готов это комментировать»

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Торпедо». Футболом начал заниматься в 8 лет на базе школы самарского «Локомотива» под руководством Олега Гордеева, затем в течение пяти лет был в «Академии футбола имени Юрия Коноплёва» Тольятти.
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