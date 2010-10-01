Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЦСКА зимой подпишет полузащитника «Нефтехимика» Макарова

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров с большой долей вероятности продолжит карьеру в РПЛ. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. По информации Бизнес Online, сумма выкупа составит более 20 млн рублей – так считают «Нефтехимик» и представители игрока.
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Макаров может перейти в ЦСКА за 20 млн рублей

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«БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей

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