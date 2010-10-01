Футбол
Bookmaker-ratings.ruЦСКА зимой подпишет полузащитника «Нефтехимика» Макарова
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров с большой долей вероятности продолжит карьеру в РПЛ. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. По информации Бизнес Online, сумма выкупа составит более 20 млн рублей – так считают «Нефтехимик» и представители игрока.
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Betting Insider: ЦСКА может зимой купить лучшего бомбардира «Нефтехимика» Макарова
Sports.ru11 ноября в 06:27
Betting Insider: ЦСКА может зимой купить полузащитника «Нефтехимика» Макарова
Спорт БИЗНЕС Online11 ноября в 07:25
Этот состав ЦСКА — не самый дешевый в эпоху Гинера. С Карвалью было меньше
Спорт-Экспрессвчера в 16:15
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