Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров с большой долей вероятности продолжит карьеру в РПЛ. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. По информации Бизнес Online, сумма выкупа составит более 20 млн рублей – так считают «Нефтехимик» и представители игрока.

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