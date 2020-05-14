Экономика
REGNUMЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства. Об этом 14 мая пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).
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с чего всё началось
Больше трети компаний почти из всех отраслей рискуют обанкротиться, показал мониторинг Центра стратегических разработок (ЦСР) 250 компаний (проводился с 20 по 26 апреля). В самом тяжелом состоянии компании из сферы торговли и услуг, высок риск банкротства также у легкой и пищевой промышленности.Ведомостивчера в 06:30
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Более трети российских компаний могут обанкротиться из-за эпидемии коронавируса
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