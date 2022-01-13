Lenta.ruЦСР: общий ущерб экономике Казахстана от беспорядков может достичь 2,5 миллиарда долларовПервый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко назвала примерную общую сумму потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков.Lenta.ruМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.РИА НовостиПо данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.РИА НовостиНациональная палата предпринимателей страны "Атамекен" оценила общий ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане по состоянию на 12 января в 240 миллионов долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦСР: общий ущерб экономике Казахстана от беспорядков может достичь 2,5 миллиарда долларовLenta.ru19:23Эксперт Радченко: потери экономики Казахстана составили 0,8 — 2,5 миллиардов долларовРИА Новости19:08Самое цитируемоеПотери экономики Казахстана от беспорядков оценены в $0,8-2,5 млрдRT на русском19:55Протесты нанесли экономике Казахстана ущерб в миллиарды долларовЦарьград19:53В ЦСР оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядковОбщественная служба новостей19:57Ущерб экономике Казахстана из-за беспорядков может достигнуть $0,8-2,5 млрдГазета.Ru19:16Эксперт: вероятность девальвации тенге при ухудшении ситуации в Казахстане высокаПРАЙМвчера в 05:17Показать ещёОценить3Поделиться