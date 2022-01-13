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ЦСР: общий ущерб экономике Казахстана от беспорядков может достичь 2,5 миллиарда долларов

Первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко назвала примерную общую сумму потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков.
Lenta.ru
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
РИА Новости
По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
РИА Новости
Национальная палата предпринимателей страны "Атамекен" оценила общий ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане по состоянию на 12 января в 240 миллионов долларов.
РИА Новости

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ЦСР: общий ущерб экономике Казахстана от беспорядков может достичь 2,5 миллиарда долларов
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Эксперт Радченко: потери экономики Казахстана составили 0,8 — 2,5 миллиардов долларов
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