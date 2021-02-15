ЦСР: почти половина компаний России запланировали поднять цены в 2021 году
44% российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги на 8–10% в 2021 году, следует из исследования «Бизнес-климат в России», которое провел Центр стратегических разработок (ЦСР). В опросе центра приняли участие представители более 6 тыс. российских компаний из различных отраслей.В источнике
С чего всё началось
Около половины компаний России запланировали поднять цены в 2021 году
Около половины российских компаний планируют в 2021 году поднять цены на свои товары и услуги, свидетельствуют данные исследования «Бизнес-климат России», проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР) в январе.
РБК08:18
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