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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦСР: почти половина компаний России запланировали поднять цены в 2021 году

44% российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги на 8–10% в 2021 году, следует из исследования «Бизнес-климат в России», которое провел Центр стратегических разработок (ЦСР). В опросе центра приняли участие представители более 6 тыс. российских компаний из различных отраслей.В источнике
С чего всё началось

Около половины компаний России запланировали поднять цены в 2021 году

Около половины российских компаний планируют в 2021 году поднять цены на свои товары и услуги, свидетельствуют данные исследования «Бизнес-климат России», проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР) в январе.
РБКвчера в 08:18
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Российские бизнесмены собираются повысить цены

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55 лет назад, в феврале 1966 года советская автоматическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли.
3DNews12 февраля в 16:20

«Несмотря на сокращение парка, вызванное существенным падением продаж в прошлые годы, мы наблюдаем рост лояльности клиентов к дилерскому сервису Mitsubishi...»

В рамках дистрибьютора функционирует Отдел сервисного аудита Mitsubishi, который проверяет и при необходимости корректирует в дилерском сервисе абсолютно все процессы, начиная от приёмки (общение с клиентом, заполнение документов, осмотр автомобиля), заканчивая ремонтной зоной, где сотрудники контролируют соблюдение всех технологических процессов, чистоту в ремзоне.
MotorPage.Ruвчера в 04:29