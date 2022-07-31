Будьте в Плюсе

ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России

Прямые секторальные или индивидуальные санкции недружественных стран затронули 134 градообразующих предприятия России, на которых работают более полумиллиона человек.
РБК
Под негативное влияние санкций и контрсанкций попал каждый третий моногород в России, оценили в Центре стратегических разработок ЦСР, на чьё исследование ссылается
 РБК.
Московский Комсомолец
Санкционное давление, усилившееся в отношении России в феврале—июне 2022 года, неизбежно отразится на социально-экономическом состоянии моногородов, предупреждают эксперты центра.
РБК
В более выигрышном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов — аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.
Forbes

Подробнее о событии

Каждый третий моногород в России пострадал от санкций и контрсанкций
Online47.ru18:47
ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России
РБК17:00
Самое цитируемое
ЦСР: под воздействие санкций попал каждый третий моногород в РФ
ИА SM-News00:58
В России каждый третий моногород пострадал от санкций и контрсанкций
RuNews24.ru00:01
Пострадал каждый третий: эксперты оценили влияние санкций на моногорода России
Forbes19:37
Аналитики ЦСР: лесная отрасль сильно пострадала из-за санкций
Forestcomplex.ru01:11
ЦСР: под влиянием санкций и контрсанкций каждый третий моногород в России
Московский Комсомолец17:47

Интересное

Зампред Банка России Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия".
РИА Новости20:55

Politico сообщила о возможном переключении внимания США с Украины на Тайвань

В случае эскалации на китайском острове США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня.
Известия01:12

Замглавы херсонской администрации Стремоусов назвал ошибкой нахождение региона на Украине

Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений.
РИА Новости00:29

Глава департамента МИД Тарабрин: Запад с марта 60 раз отказал России в выдаче преступников

Москва с марта получила шестьдесят отказов от западных стран в выдаче преступников, почти половина из них продиктованы политическими мотивами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
РИА Новости01:26

Бывший спецпредставитель Путина Чубайс госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре

Бывший глава «Роснано», экс-спецпредставитель президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре».
Lenta.ruвчера в 13:15

«Ъ»: российские суды вместо депортации стали освобождать украинцев

Суды в РФ начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru23:00

SCF: Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным

Вскоре могут возникнуть «ссоры» между канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен из-за разногласий касательно диалога с Россией.
Известия22:40

Миссия под эгидой НАТО в Косово пригрозила вмешательством в случае угрозы стабильности

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенной республике Косово (KFOR) пригрозила вмешательством в случае появления «угрозы стабильности» на севере региона.
Lenta.ru00:44

Вера Брежнева высказалась о слухах про развод с Меладзе: «Все изменилось»

Певица Вера Брежнева впервые высказалась после слухов о разрыве с исполнителем Константином Меладзе.
Пятый канал23:47

Клава Кока показала, в каких условиях живут в США сбежавшие из России Little Big

Российская певица Клава Кока, проводя отпуск в США, во время прогулки по Лос-Анджелесу наведалась в гости к участникам музыкального коллектива из Little Big, показав подписчикам в соцсети, как живут покинувшие Россию артисты.
Центральная Служба Новостей00:45