В более выигрышном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов — аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.
Москва с марта получила шестьдесят отказов от западных стран в выдаче преступников, почти половина из них продиктованы политическими мотивами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
Российская певица Клава Кока, проводя отпуск в США, во время прогулки по Лос-Анджелесу наведалась в гости к участникам музыкального коллектива из Little Big, показав подписчикам в соцсети, как живут покинувшие Россию артисты.