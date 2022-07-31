В более выигрышном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов — аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.
«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — заявил он.
Слова российского президента Владимира Путина, сказанные на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ (ВМФ), вызвали панику в Великобритании, заявил аналитик The Mirror Дуглас Пейшент (Douglas Patient).