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ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России

Под негативное влияние санкций и контрсанкций попал каждый третий моногород в России, оценили в Центре стратегических разработок ЦСР, на чьё исследование ссылается РБК.
Московский Комсомолец
Санкции «недружественных» стран затронули 134 градообразующих предприятия России, где трудятся более 500 000 человек, еще 38 предприятия столкнулись с косвенными ограничениями.
Forbes
Для других моногородов воздействие санкций скажется в третьем и четвертом кварталах 2022 года, считают в ЦСР.
Московский Комсомолец
В более выигрышном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов — аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.
Forbes

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В России каждый третий моногород пострадал от санкций и контрсанкций
RuNews24.ru00:01
Пострадал каждый третий: эксперты оценили влияние санкций на моногорода России
Forbes19:37
Каждый третий моногород в России пострадал от санкций и контрсанкций
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ЦСР: под влиянием санкций и контрсанкций каждый третий моногород в России
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ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России
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