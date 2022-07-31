Для лесной промышленности ключевой проблемой стала ориентация большой части продукции на экспорт в недружественные страны, который стал невозможным вследствие прямого запрета правительства России, а также импортных ограничений Евросоюза.
Например, Магнитогорский металлургический комбинат (Магнитогорск) в мае остановил две из восьми доменных печей, сократив производство чугуна на 40%, а «Северсталь» (Череповец) запланировала снижение объемов производства на 20–40%.
В градообразующих предприятиях, которые оказались под самыми существенными рисками для функционирования и развития, работает менее 5% всего трудоспособного населения моногородов, отметил глава ЦСР Владислав Онищенко.
"Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения", - сказал аль-Гайс в интервью кувейтской газете Al Ra'i.