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ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России

Для лесной промышленности ключевой проблемой стала ориентация большой части продукции на экспорт в недружественные страны, который стал невозможным вследствие прямого запрета правительства России, а также импортных ограничений Евросоюза.
РБК
Например, Магнитогорский металлургический комбинат (Магнитогорск) в мае остановил две из восьми доменных печей, сократив производство чугуна на 40%, а «Северсталь» (Череповец) запланировала снижение объемов производства на 20–40%.
РБК
Санкционное давление, усилившееся в отношении России в феврале—июне 2022 года, неизбежно отразится на социально-экономическом состоянии моногородов, предупреждают эксперты центра.
РБК
В градообразующих предприятиях, которые оказались под самыми существенными рисками для функционирования и развития, работает менее 5% всего трудоспособного населения моногородов, отметил глава ЦСР Владислав Онищенко.
РБК

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ЦСР: под влиянием санкций и контрсанкций каждый третий моногород в России
Московский Комсомолец17:47
ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России
РБК17:00
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