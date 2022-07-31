"Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения", - сказал аль-Гайс в интервью кувейтской газете Al Ra'i.