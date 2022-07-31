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ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России

Для лесной промышленности ключевой проблемой стала ориентация большой части продукции на экспорт в недружественные страны, который стал невозможным вследствие прямого запрета правительства России, а также импортных ограничений Евросоюза.
РБК
Прямые секторальные или индивидуальные санкции недружественных стран затронули 134 градообразующих предприятия России, на которых работают более полумиллиона человек.
РБК
Санкционное давление, усилившееся в отношении России в феврале—июне 2022 года, неизбежно отразится на социально-экономическом состоянии моногородов, предупреждают эксперты центра.
РБК
В более удачном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов — аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.
Московский Комсомолец

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Более половины российских моногородов пострадали от санкций
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ЦСР: под прямое воздействие санкций попал каждый третий моногород в России
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