Экономика
КоммерсантъЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). Из них больше всего риску банкротства подвержены компании из сферы торговли и услуг (40%).
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с чего всё началось
Больше трети компаний почти из всех отраслей рискуют обанкротиться, показал мониторинг Центра стратегических разработок (ЦСР) 250 компаний (проводился с 20 по 26 апреля). В самом тяжелом состоянии компании из сферы торговли и услуг, высок риск банкротства также у легкой и пищевой промышленности.Ведомости06:30
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