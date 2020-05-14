Больше трети компаний почти из всех отраслей рискуют обанкротиться, показал мониторинг Центра стратегических разработок (ЦСР) 250 компаний (проводился с 20 по 26 апреля). В самом тяжелом состоянии компании из сферы торговли и услуг, высок риск банкротства также у легкой и пищевой промышленности.

с чего всё началось

Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). Из них больше всего риску банкротства подвержены компании из сферы торговли и услуг (40%).

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