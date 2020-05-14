Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство

Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). Из них больше всего риску банкротства подвержены компании из сферы торговли и услуг (40%).
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с чего всё началось

Риски кризиса неплатежей растут

Больше трети компаний почти из всех отраслей рискуют обанкротиться, показал мониторинг Центра стратегических разработок (ЦСР) 250 компаний (проводился с 20 по 26 апреля). В самом тяжелом состоянии компании из сферы торговли и услуг, высок риск банкротства также у легкой и пищевой промышленности.
Ведомости06:30

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Владельцам бизнеса надо разрешить искусственную вентиляцию балансов. Обзор

Интерфакс15:00

Бизнес опасается заразных банкротств

Коммерсантъ15:08

Над Россией нависла угроза цепных банкротств

Lenta.ru13:07

Более трети российских компаний могут обанкротиться из-за эпидемии коронавируса

Эхо Москвы15:02

Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства

РБК11:22

России предсказали цунами банкротств

Московский Комсомолец08:03

Риски кризиса неплатежей растут

Ведомости06:30
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции Киева.
Lenta.ru 16:51
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Общество

Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Вечерняя Москва 17:13
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Здоровье

В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы

В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb 16:04
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Фигурное катание

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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
РИА Новости 16:02
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
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Шоу-бизнес

Мама Тимати хочет удалить свой аккаунт из соцсети

От всех разговоров и перипетий Симона очень устала и поделилась сегодня с подписчиками на своей странице, что имеет большое желание удалить аккаунт, так как советы, которые она даёт никому не нужны.
Paparazzi.ru 08:13
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Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Футбол

Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»

Ранее появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может возглавить "Ньюкасл".
Soccer.ru 16:23
Общество

Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах

Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Гаджеты

Компания Supermicro расширяет портфель интегрированных систем на базе ГП NVIDIA A100

Представляя собой сбалансированную платформу для приложений НРС и ИИ в дата-центрах, новая система 2U от Supermicro оснащена ГП-платой NVIDIA HGX A100 4 с четырьмя графическими процессорами NVIDIA A100 Tensor Core прямого подключения.
ТАСС 11:11
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
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В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
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Игры

Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

CyberSport.ru 16:27
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
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Кто выступит на «Евровидении» 14 мая и на кого обратить внимание

Рассказываем, кто выступит во втором полуфинале онлайн-конкурса "Евровидение", на кого стоит обратить особое внимание и какие шансы на победу у российской группы Little Big.
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Технологии

Apple купила разработчика технологий виртуальной реальности NextVR

Компания Apple купила разработчика технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности NextVR.
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The Guardian (Великобритания): Россия отстаивает «исключительную точность» своей статистики по сovid-19 (The Guardian)

Российские официальные лица отводят в сторону подозрения насчет необычайно низкого уровня смертности от сovid-19 и уверяют, что их метод определения причин смерти «исключительно точен».
ИноСМИ 12:55
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Армия и оружие

«Князь Владимир» вышел в море на контрольные испытания

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Общество

Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты

С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
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Общество

Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ».
Ведомости 15:37
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Экономика

Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК 10:16
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Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
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Здоровье

Гусев заявил о продлении режима самоизоляции в Воронежской области

В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о критериях, при выполнении которых в регионе возможно смягчение режима ограничений.
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Общество

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
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Культура

Борисов опроверг закрытие программы «Пусть говорят» на карантин

Ведущий Дмитрий Борисов назвал слухами закрытие популярной телевизионной программы Первого канала «Пусть говорят» на карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 17:14
Политика

Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе

Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
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