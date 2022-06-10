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ЦСР заявил об угрозе увольнения 350 тысяч россиян из-за ухода иностранных компаний

Согласно докладу Центра стратегических разработок (ЦСР), иностранный бизнес в России напрямую обеспечивает 2 млн рабочих мест.
Новые Известия
Более половины организаций не объявляли о каких-либо ограничениях в работе и продолжили деятельность в обычном режиме.
РБК
В компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала конфликта на Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян, следует из оценок ЦСР.
РБК
Подавляющее большинство - 90% - работающих на территории России зарубежных компаний происходят из государств, которые ввели антироссийские санкции из-за действий на Украине.
Газета.Ru

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Как иностранный бизнес ограничивает работу в России
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