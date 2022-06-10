В компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала конфликта на Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян, следует из оценок ЦСР.
Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений (классифайдах).
В стихотворении, видео с декламацией которого появилось в Telegram-канале главы Чечни, он обратился к Украине в лирической попытке разобраться, какие события общей истории двух стран могли привести к трагедии.