Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиЦТАК: Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сделал заявление о планах военных действий против Южной Кореи, по сообщению СМИ. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что лидер КНДР решил отложить план военных действий против Южной Кореи, передает РИА Новости.
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 Центральное телеграфное агентство Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи.
Московский Комсомолец17:38

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Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Комсомольская правда19:09

СМИ: Ким Чен Ын отложил план применения военных действий в отношении Южной Кореи

ТАСС18:28

Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Известия17:18

Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

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Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Коммерсантъ17:56

Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

RT на русском17:45

Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

РБК18:21
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