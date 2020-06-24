Армия и оружие
Народные новостиЦТАК: Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сделал заявление о планах военных действий против Южной Кореи, по сообщению СМИ. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что лидер КНДР решил отложить план военных действий против Южной Кореи, передает РИА Новости.
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Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи.Московский Комсомолец17:38
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