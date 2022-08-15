Lenta.ruЦТАК: президент Путин поздравил Ким Чен Ына с 77-й годовщиной освобождения КореиПрезидент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи.Lenta.ruПо сообщению ЦТАК, Путин отметил, что в РФ и КНДР "чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи".РИА Новости15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне.РИА НовостиКорея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruГазета.RuПодробнее о событииПутин направил Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю Дня освобождения КореиLife.ru20:35Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения КореиOnline47.ru20:23ЦТАК: Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю Дня освобождения КореиГазета.Ru19:43В День освобождения Кореи, президент России Владимир Путин поздравил президента КНДР Ким Чен ЫнаАпрал20:09Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения КореиРИА Новости19:44ЦТАК: президент Путин поздравил Ким Чен Ына с 77-й годовщиной освобождения КореиLenta.ru20:19Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения КореиТАСС19:23Показать ещёОценить42Поделиться