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ЦТАК: президент Путин поздравил Ким Чен Ына с 77-й годовщиной освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи.
Lenta.ru
По сообщению ЦТАК, Путин отметил, что в РФ и КНДР "чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи".
РИА Новости
15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне.
РИА Новости
Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы.
РИА Новости

Подробнее о событии

Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю Дня освобождения Кореи
Life.ru20:35
Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи
Online47.ru20:23
ЦТАК: Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи
Газета.Ru19:43
В День освобождения Кореи, президент России Владимир Путин поздравил президента КНДР Ким Чен Ына
Апрал20:09
Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи
РИА Новости19:44
ЦТАК: президент Путин поздравил Ким Чен Ына с 77-й годовщиной освобождения Кореи
Lenta.ru20:19
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи
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