ЦУМ оштрафован на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
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Столичные власти оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает 25 сентября оперштаб Москвы
, по словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в столице активно продолжаются рейды по магазинам.
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