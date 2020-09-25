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Интерфакс
Интерфакс

ЦУМ оштрафован на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Столичные власти оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает 25 сентября оперштаб Москвы
, по словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в столице активно продолжаются рейды по магазинам.
Фонтанка.Ру02:38
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РИА Новости

ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

РИА Новости02:48
Говорит Москва

Власти Москвы пообещали не ужесточать проверки в магазинах из-за COVID-19

Говорит Москва03:30
Вечерняя Москва

Более 15 тысяч штрафов получили магазины Москвы за нарушение масочно-перчаточного режима

Вечерняя Москва01:56
РБК

Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок

РБК02:04
Москва 24

ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочно-перчаточного режима

Москва 2401:37
ТАСС

ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

ТАСС01:10
Интерфакс

ЦУМ оштрафован на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Интерфакс02:06

К чему приведет рост налоговой нагрузки для нефтегазовой отрасли

Негативное влияние налоговых новаций на российскую нефтяную отрасль и развитие регионов обсудили участники пленарной сессии «Будущее сегодня: новые возможности индустрии» тюменского нефтегазового форума.
Lenta.ru05:04
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25

СНБО возьмет на учет пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов

Пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете, заявил в пятницу, 25 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
Известия04:43

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48

Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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