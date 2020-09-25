ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
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Московские власти оштрафовали ЦУМ более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочного-перчаточного режима, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на 1 млн рублей», — приводит его слова Telegram-канал оперштаба Москвы.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает 25 сентября оперштаб Москвы
, по словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в столице активно продолжаются рейды по магазинам.
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