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ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Московские власти оштрафовали ЦУМ более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочного-перчаточного режима, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на 1 млн рублей», — приводит его слова Telegram-канал оперштаба Москвы.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает 25 сентября оперштаб Москвы
, по словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в столице активно продолжаются рейды по магазинам.
Фонтанка.Ру02:38
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РИА Новости

ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

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Интерфакс

ЦУМ оштрафован на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

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Москва 24

ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн руб за нарушение масочного режима

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ТАСС

ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

ТАСС01:10
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