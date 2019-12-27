Экономика
Общественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
СК подтвердил обыск у корреспондента «Новой газеты» Полухиной
В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».
Культура
Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
Сериалы продолжат вытеснять традиционное кино, женщины и представители сексуальных меньшинств продолжат "отвоевывать" свое место в кинематографе, однако в ближайшей перспективе зрителю не стоит рассчитывать на появление радикально новых сюжетов и героев, заявили британские эксперты в интервью РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино.
Шоу-бизнес
В халате и без макияжа: какой Анастасию Решетову видят только домашние
На днях Решетова разместила в инстаграм-историях домашнюю фотографию, на которой запечатлена с сыном Ратмиром, лицо которого до сих пор предпочитает скрывать.
Кино
9 эпизод «Звездных войн» заработал полмиллиарда долларов за 8 дней
Авто
Volkswagen поделится платформой для нового Ford Mustang
Инженеры Ford приступили к работе над новым электрическим компактным кроссовером в стилистике представленного в ноябре 2019 года Mustang Mach-E.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Единоборства
Эксперт оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко
Напомним: глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на бой, видео он опубликовал на своей страничке в соцсети.
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Единоборства
Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из поясов
Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
Политика
Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Экономика
Власти Забайкалья уронили налоги для аптек и продавцов обуви
Пошли сигналы от предпринимателей. Мы создали рабочую группу с налоговой, минфином и самими предпринимателями.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Шоу-бизнес
Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
Технологии
DualShock 5 для PS5 получит 4 новых настраиваемых кнопки
Внешность DualShock 5 особо не будет отличаться от DualShock 4. Так, он сохранит привычную для геймеров форму, но в нем на задней панели появятся еще четыре кнопки.
Армия и оружие
Milliyet (Турция): те, кто пассивно наблюдает за трагедией в Идлибе... (Milliyet)
Обращает на себя внимание тот факт, что президент Эрдоган в своем выступлении в Малайзии пожаловался на безразличие в том числе исламского мира к этому вопросу.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Гаджеты
Российская компания представила концепт смартфона будущего
Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Культура
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Наука