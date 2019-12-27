Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Россиянам отменяют налог на продажу квартир и домов с 1 января 2020 года

PrimaMedia.ru09:45

Налоги и льготы: какие законы о недвижимости вступают в силу в 2020 году

РБКвчера в 07:39

Как законы изменят жизнь россиян в 2020 году?

Общественная электронная газета07:10

C 1 января вступают в силу новые законы

Общественное телевидение России03:43

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

Российская газетавчера в 21:00

Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января

Live2410:33

Добросовестные приобретатели жилья с нового года будут защищены законом

News29.ruвчера в 02:46
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Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Вести.Ru 13:34
Происшествия

В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:43
Происшествия

СК подтвердил обыск у корреспондента «Новой газеты» Полухиной

В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».
REGNUM вчера в 10:09
Культура

Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год

Сериалы продолжат вытеснять традиционное кино, женщины и представители сексуальных меньшинств продолжат "отвоевывать" свое место в кинематографе, однако в ближайшей перспективе зрителю не стоит рассчитывать на появление радикально новых сюжетов и героев, заявили британские эксперты в интервью РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино.
РИА Новости 19:15
Шоу-бизнес

В халате и без макияжа: какой Анастасию Решетову видят только домашние

На днях Решетова разместила в инстаграм-историях домашнюю фотографию, на которой запечатлена с сыном Ратмиром, лицо которого до сих пор предпочитает скрывать.
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Кино

9 эпизод «Звездных войн» заработал полмиллиарда долларов за 8 дней

Киноафиша России 06:16
Авто

Volkswagen поделится платформой для нового Ford Mustang

Инженеры Ford приступили к работе над новым электрическим компактным кроссовером в стилистике представленного в ноябре 2019 года Mustang Mach-E.
Quto.ru 03:35
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 23 декабря в 19:02
Единоборства

Эксперт оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко

Напомним: глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на бой, видео он опубликовал на своей страничке в соцсети.
МонаВиста 10:44
Экономика

США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось

Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
РИА Новости 00:00
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
РБК 18:26
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
РИА Новости вчера в 11:54
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Мослента 25 декабря в 05:36
Единоборства

Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из поясов

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
Чемпионат вчера в 08:07
Политика

Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.
РИА Новости 15:32
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Экономика

Власти Забайкалья уронили налоги для аптек и продавцов обуви

Пошли сигналы от предпринимателей. Мы создали рабочую группу с налоговой, минфином и самими предпринимателями.
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Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
РЕН ТВ 11:45
Технологии

DualShock 5 для PS5 получит 4 новых настраиваемых кнопки

Внешность DualShock 5 особо не будет отличаться от DualShock 4. Так, он сохранит привычную для геймеров форму, но в нем на задней панели появятся еще четыре кнопки.
Astera 05:58
Армия и оружие

Milliyet (Турция): те, кто пассивно наблюдает за трагедией в Идлибе... (Milliyet)

Обращает на себя внимание тот факт, что президент Эрдоган в своем выступлении в Малайзии пожаловался на безразличие в том числе исламского мира к этому вопросу.
ИноСМИ 04:18
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Здоровье

В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Вести.Ru 07:27
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Известия 16:00
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Российская компания представила концепт смартфона будущего

Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
АБН вчера в 07:22
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 10:25
Культура

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 19:03
Наука

Изучено влияние вибрации лопастей вертолетов на объекты природы

МедиаПоток вчера в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
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