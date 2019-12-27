Экономика
Общественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Футбол
Объявлена сборная десятилетия чемпионата России
Российская премьер-лига (РПЛ) собрала сборную десятилетия, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Футбол
Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Происшествия
В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой
Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
Ракетно-космическая отрасль России «находится в непростой ситуации», ее единственным достижением в уходящем году стала безаварийность пусков, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Происшествия
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Армия и оружие
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Новогодние традиции России предложили признать наследием ЮНЕСКО
Салаты оливье и сельдь под шубой, просмотр «Иронии судьбы» и посещение бани 31 декабря, вырезание бумажных снежинок и Старый Новый год — российские традиции празднования Нового года предложили признать культурным наследием человечества.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro
Китайская Chery представила кроссовер Тiggo 7 второго поколения. Теперь у него две модификации: с приставкой Pro и без неё.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова встречаются
56-летний Питт и 50-летняя Энистон снова вместе, передает US Weekly со ссылкой на источник.
Киберспорт
Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год
Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Армия и оружие
Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая
Политика
РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января
Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
Здоровье
Сергей Сокол: вопросы ПСД на ремонт больниц и ФАПов нужно решать на региональном уровне
Вопрос о передаче полномочий по подготовке проектно-сметной документации для ремонта и строительства соцобъектов нужно решать на уровне региона, заявил сегодня, 27 декабря, председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Куйтунскую область.
Происшествия
Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком
Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
Прямая линия с Главой ДНР: «Русский язык выбран народом Республики»
Как известно, ранее Глава ДНР предложил внести изменения в Конституцию - сделать единственным государственным языком в Республике русский.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Политика
Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США
Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.