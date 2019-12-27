Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Какие перемены ждут льготников, родителей и автомобилистов с 1 января

Live2403:53

C 1 января вступают в силу новые законы

Общественное телевидение России03:43

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

Российская газетавчера в 21:00
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Футбол

Объявлена сборная десятилетия чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) собрала сборную десятилетия, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:45
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Казахстане

1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Lenta.ru 00:22
Футбол

Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Спорт-Экспресс 04:19
Происшествия

В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой

Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.
Новый День 05:14
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Политика

Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году

Ракетно-космическая отрасль России «находится в непростой ситуации», ее единственным достижением в уходящем году стала безаварийность пусков, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Взгляд.ру 04:46
Происшествия

Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева

Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Екатеринбург-ТВ 04:16
Происшествия

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

РИА Новости 03:09
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

РБК 04:39
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Армия и оружие

Ливия запросила военную поддержку у Турции

Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
РИА Новости вчера в 15:44
Общество

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:55
Общество

Новогодние традиции России предложили признать наследием ЮНЕСКО

Салаты оливье и сельдь под шубой, просмотр «Иронии судьбы» и посещение бани 31 декабря, вырезание бумажных снежинок и Старый Новый год — российские традиции празднования Нового года предложили признать культурным наследием человечества.
Парламентская газета 04:09
Авто

Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro

Китайская Chery представила кроссовер Тiggo 7 второго поколения. Теперь у него две модификации: с приставкой Pro и без неё.
Motor 25 декабря в 03:45
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
News.ru 04:16
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Газета.Ru 05:25
Авто

Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
SpeedMe 01:05
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова встречаются

56-летний Питт и 50-летняя Энистон снова вместе, передает US Weekly со ссылкой на источник.
Medical Note 04:38
Киберспорт

Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год

Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Inc-news.ru вчера в 15:09
Армия и оружие

Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая

Sudostroenie.info 04:57
Политика

РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
REGNUM 04:27
Здоровье

Сергей Сокол: вопросы ПСД на ремонт больниц и ФАПов нужно решать на региональном уровне

Вопрос о передаче полномочий по подготовке проектно-сметной документации для ремонта и строительства соцобъектов нужно решать на уровне региона, заявил сегодня, 27 декабря, председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Куйтунскую область.
Байкал24 02:29
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан.
Газета.Ru 02:11
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня вчера в 02:00
Политика

Прямая линия с Главой ДНР: «Русский язык выбран народом Республики»

Как известно, ранее Глава ДНР предложил внести изменения в Конституцию - сделать единственным государственным языком в Республике русский.
КП - Донецк вчера в 13:02
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Astera вчера в 09:39
Политика

Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США

Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.
ФАН 02:46
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