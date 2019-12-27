Экономика
Общественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Политика
Турция призывает Европу поддержать «Турецкий поток»
Трубопровод предназначен для турецкого рынка и для Южной Европы Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны.
Гаджеты
В Android 11 исправят старую проблему при записи видео в смартфонах
Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Общество
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Единоборства
Шлеменко объяснил, почему бой Кадырова и Емельяненко будет настоящим
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умеет достаточно хорошо бороться и бить руками, поэтому поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко будет настоящим и интересным.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Samsung Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном 2019 года на рынке и в Группе «М.Видео-Эльдорадо».
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Культура
На российское ТВ попал еще один украинский сериал
На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий
Кабинет министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд гривен.
Общество
Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей
Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей (1,75 миллиарда), что на 12 процентов больше трат 2018 года.
Хоккей
«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»
«Амур» выиграл у «Автомобилиста» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ В составе хозяев забивали Кирилл Рассказов и Вячеслав Ушенин (дважды).
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии
«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
Происшествия
В Петербурге нашли останки убитой Соколовым аспирантки
Останки расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов, обнаружены в черте Санкт-Петербурга.
Общество
«Современник» осиротел, умерла Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра «Современник», актриса Галина Волчек скончалась.
Финансы
Слишком крепкий рубль натолкнулся на крепкого Орешкина
С начала декабря рубль укрепился на 4%: с 64,30 до 61,80, так что текущее незначительное движение курса в обратную сторону гораздо уместнее назвать коррекцией, а не падением, благо на открытии пятничных торгов валюта вновь укрепляется, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Общество
В работе банкоматов и онлайн-сервисов «Альфа-банка» произошёл сбой
В пресс-службе «Альфа-банка» подтвердили информацию о неполадках, отметив, что «ввиду произошедшего технического сбоя у части клиентов наблюдается недоступность ряда сервисов».
Здоровье
Клиенты группы «Открытие» стали покупать втрое больше страховок с защитой от онкологии и травм
В 2019 году клиенты СК «Росгосстрах Жизнь» (финансовая группа «Открытие») стали чаще добавлять страховую защиту от дополнительных рисков в полисы накопительного страхования жизни (НСЖ).
Здоровье
Глава самарской «Службы Крови» объяснил запрет геям быть донорами
На сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в подразделе "Противопоказания" раздела "Для донора" указано, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на "лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)".