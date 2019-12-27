Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Россиянам отменяют налог на продажу квартир и домов с 1 января 2020 года

PrimaMedia.ru09:45

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

Российская газетавчера в 21:00

Какие перемены ждут льготников, родителей и автомобилистов с 1 января

Live2403:53

C 1 января вступают в силу новые законы

Общественное телевидение России03:43

Как законы изменят жизнь россиян в 2020 году?

Общественная электронная газета07:10
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Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

ТАСС 11:34
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Армия и оружие

Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая

Sudostroenie.info 04:57
Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru 10:27
Гаджеты

В Сеть просочились качественные рендеры iPad Pro 2020

OnLeaks утверждает, что модели iPad Pro 2020 могут иметь те же размеры, что и модели 2018 года.
ITZine.ru 09:24
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Политика

Россия и Катар подписали соглашения о безвизовом режиме

Россия и Катар подписали соглашение, отменяющее для граждан двух стран визовые формальности.
BFM.ru 09:50
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
ТАСС 07:55
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Известия 10:34
Армия и оружие

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил НАТО отказаться от военных учений у российских границ и границ Альянса.
DixiNews вчера в 02:26
Финансы

Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года.
ТАСС 06:02
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой

Вести.Ru 11:17
Здоровье

Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Evo-rus.com 25 декабря в 10:35
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

Газета.Ru 08:30
Футбол

Прерванный из-за оскорблений в адрес Зозули матч доиграют без зрителей

Игру 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», прерванный из-за оскорблений фанатов в адрес форварда последней команды Романа Зозули, планируют доиграть без болельщиков, говорится в сообщении Королевской федерации футбола Испании.
ProstoProSport 09:00
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Общество

Стилист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ в связи со штрафом за пикет

Шоумен Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале.
Интерфакс 10:58
Фигурное катание

Медведева: сделала максимум в короткой программе на ЧР, болит нога

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что сделала максимум в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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Полуголая Шейк показала идеальную фигуру на пляже

Ирина Шейк выложила в Instagram фото, на котором она позирует в полуголом виде, стоя на коленях на песке.
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Общество

На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ

У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
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Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru 10:22
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На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв

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Армия и оружие

Китай установил мировой рекорд по спуску на воду эсминцев для ВМС НОАК

Китайские судостроители установили своеобразный мировой рекорд, построив и спустив на воду за 2019 год девять эсминцев для ВМС НОАК.
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