Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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С 1 января по новым законам будут жить автомобилисты, родители, жильцы…

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В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
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О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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В новой версии законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывают в Минфине России, будет определён минимальный размер взноса в новую добровольную накопительную систему, передаёт 25 декабря Интерфакс со ссылкой на собственные источники.
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