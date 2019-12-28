Экономика
Общественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Здоровье
У молодых пациентов все чаще выявляются особенные опухоли желудка
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Хоккей
Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»
Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Политика
МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Армия и оружие
Жители Счастья потребовали вывести из города украинскую бронетехнику
Жители украинского города Счастье в Луганской области потребовали от командования Украины отвести свою бронетехнику за пределы города.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Политика
Пушков: слова Путина задели поляков за живое
Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Происшествия
В Магадане убит врач-рентгенолог, подрабатывавший таксистом
Врач-рентгенолог, вынужденно подрабатывавший таксистом, был убит во время бытового конфликта в Магадане.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала трогательное видео с годовалой дочерью
Популярная певица Нюша разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, на котором продемонстрировала свою годовалую дочь.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию
Происшествия
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Общество
«Роскосмос» намерен выполнить около 50 космических пусков в 2020 году
«Роскосмос» заявил о намерении осуществить около 50 космических пусков в 2020 году. В 2019 году было проведено 25 пусков.
Экономика
Минфин России определился с минимальным взносом по пенсионному плану
В новой версии законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывают в Минфине России, будет определён минимальный размер взноса в новую добровольную накопительную систему, передаёт 25 декабря Интерфакс со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Политика
Жириновский предложил ввести должность вице-президента
Глава Либерально-Демократической партии России Владимир Жириновский выступил с предложением убрать из текста Конституции слово "подряд" в том месте, где идет речь о президентских сроках, а также создать должность вице-президента России.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Гаджеты
У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео
Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Футбол
«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Экономика
Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Политика
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Здоровье
Красноярские ученые предложили подкормить коров новогодними елками
Красноярские ученые предлагают вместо синтетического прикорма добавлять в корм домашнему скоту муку из хвои, пишет «Наука в Сибири».