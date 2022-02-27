Lenta.ruC 28 февраля Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгметалловЦентробанк (ЦБ) России с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.Lenta.ruПо данным Банка России, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд.ТАССБанк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке.РИА НовостиСтоимость золотых активов в составе международных резервов России по итогам второго квартала прошлого года была равна 127 миллиардам долларов.Москва 24Читать далееСвернутьФАНФАНРБКЦарьградЭкономика сегодняRT на русскомГазета.RuLife.ruВечерняя МоскваТК ЗвездаИА Красная ВеснаКомсомольская правдаПодробнее о событииЦентробанк возобновляет покупку золота с 28 февраляКоммерсантъвчера в 12:27ЦБ возобновит закупки золота на фоне угрозы для резервовРБКвчера в 12:00C 28 февраля Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгметалловLenta.ruвчера в 11:30Банк России с понедельника возобновит покупку золота на внутреннем рынкеПРАЙМвчера в 11:39ЦБ РФ возобновляет покупку золотаSmotrim.ruвчера в 11:32Банк России с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынкеТАССвчера в 11:52Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынкеГлас Народавчера в 11:29Показать ещёОценить342Поделиться