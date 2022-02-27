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C 28 февраля Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов

Центробанк (ЦБ) России с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.
Lenta.ru
По данным Банка России, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд.
ТАСС
Банк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке.
РИА Новости
Стоимость золотых активов в составе международных резервов России по итогам второго квартала прошлого года была равна 127 миллиардам долларов.
Москва 24

Подробнее о событии

Центробанк возобновляет покупку золота с 28 февраля
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