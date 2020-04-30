Экономика

КМВ НовостиКМВ НовостиC 6 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Минимальная ставка кредита на квартиру в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками будет составлять 6,2%. Сбербанк, как отмечает издание «Ведомости» снизил ипотечную ставку синхронно со снижением ключевой ставки ЦБ.
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Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомости11:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости10:44

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБК11:22

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс10:24

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

URA.Ru10:34

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС10:16

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск05:33
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