Экономика
КМВ НовостиC 6 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Минимальная ставка кредита на квартиру в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками будет составлять 6,2%. Сбербанк, как отмечает издание «Ведомости» снизил ипотечную ставку синхронно со снижением ключевой ставки ЦБ.
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Киберспорт
Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры
Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
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Хотя обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по девятым классам на основе итоговых оценок, - рассказал Сергей Кравцов.
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Политика
Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России
Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
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Мэр Ливерпуля: лучше всего закончить сезон и объявить «Ливерпуль» чемпионом Англии
Мэр Ливерпуля Джо Андерсон выразил мнение, что чемпионат Англии необходимо завершить досрочно из-за пандемии коронавируса, а чемпионом признать «Ливерпуль».
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Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Общество
В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД
Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%.
AutoNews 04:39
Общество
Собянин: Москва прошла четверть пути в борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что столица прошла еще только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и основное противостояние с пандемией еще впереди.
Газета.Ru 14:39
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Происшествия
Крупный пожар в рыбацком поселке под Воронежем попал на видео
Воронежский городской портал 02:48
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru 13:31
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
Финансы
Сбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%
В 2020 году ВВП России снизится на 4,2%, прогнозирует Сбербанк.
Коммерсантъ 12:07
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Спорт
WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Общество
В Праге начали установку памятника власовцам
Коммерсантъ 14:02
Авто
Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня вчера в 10:37
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Inc-news.ru вчера в 13:51
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Джонсон объявил о преодолении пика коронавируса в Великобритании
По словам премьера, Великобритания преодолела пик вспышки инфекции.
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Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 13:00
Культура
Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей
В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
Деловое.ТВ вчера в 08:41
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25