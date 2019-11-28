Авто
Автоновости дняC налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей. Таковы данные исследования «Финэкспертизы», которое появилось в распоряжении «РБК».
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с чего всё началось
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования "Финэкспертизы" (есть у РБК), если в 2015 – 2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).РБК01:00
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