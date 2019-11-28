Авто
Автоновости дняC налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей. Таковы данные исследования «Финэкспертизы», которое появилось в распоряжении «РБК».
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования "Финэкспертизы" (есть у РБК), если в 2015 – 2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Авто
Кроссовер Audi E-Tron получил увеличенный запас хода
В Германии модель стартует по цене 80 900 евро и предлагается вместе с меньшим E-Tron 50 Quattro стоимостью от 71 350 евро, который имеет запас хода 336 км. Audi смогла увеличить дальность хода своего кроссовера за счет разработки нового колесного тормозного механизма, который снижает остаточный тормозной момент.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз
Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
Гаджеты
Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью
Общество
В «Роскосмосе» объяснили, почему Рогозин получает больше главы NASA
Зарплата гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина выше, чем у главы NASA Джеймса Брайденстайна, потому что одним из направлений деятельности российской госкорпорации является ядерный потенциал России, в то время как космическое агентство США подобными разработками не занимается.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Кино
Нового Супермена в фильме может сыграть темнокожий актер
Одного из самых прославленных супергероев, Супермена, в новой перезагрузке может сыграть темнокожий актер.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Музыка
Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Футбол
Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Наука
Веру людей в добро и зло связали с патогенами
Историческое распространение в культурном ареале патогенов связано с верой его жителей в сверхъестественные силы: сглаз, ведьм и дьявола.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 14
В результате землетрясения в Албании погибли 14 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны во вторник, 26 ноября.
Происшествия
В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования
Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
В России предложили объявить кредитную амнистию
Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Политика
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО - постпред РФ.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Политика
На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России
Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Гаджеты
Huawei объявила скидки до 17 тыс. рублей на свои смартфоны
В рамках крупной распродажи в России смартфоны Huawei предлагают со скидками до 17 тысяч рублей.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Использовали свои моменты что было, сразу использовали, Воробьева пресс-служба клуба.
Авто
В Renault подготовили специальный Duster для папы римского
Компания Renault выпустила специальную модификацию кроссовера Dacia Duster, созданную для папы римского Франциска.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.