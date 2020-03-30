Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве. SIE решили не продавать игру в российском PS Store.

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

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Общество В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.

Здоровье ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19 Язаревич напомнил, что COVID-19 является новой болезнью, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к данному вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.

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Технологии Стоимость PlayStation 5 слили в сеть Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.