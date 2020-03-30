Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве. SIE решили не продавать игру в российском PS Store.

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

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