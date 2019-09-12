На момент публикации новости предзаказ доступен пользователям Battle.net и Xbox Store. Уберут ли игру из этих цифровых магазинов — неизвестно. Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.

Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Происшествия Площадь лесных пожаров в России сократилась до 166 га За последние сутки, 12 сентября 2019 года, площадь лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, сократилась на 41 тыс га и составила 166 га.

Футбол Уволенный тренер «Валенсии»: «Меня уволили из-за выигрыша Кубка» Бывший главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что истинной причиной его увольнения из клуба стала победы команды в финале Кубка Испании.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Политика Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.

Автоспорт Сироткин и Окон завершили первый день тестов Pirelli Сергей Сироткин тестировал 18-дюймовые прототипы шин для сезона 2021 года. За день российский гонщик проехал 94 круга.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.

Космос Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.

Футбол Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Единоборства Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.

Технологии На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Экономика В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Общество Хирургу предложили работать уборщиком в екатеринбургской больнице В Екатеринбурге на должность лифтера предложили перейти гинекологу 7-й городской больницы Эдуарду Мамину.