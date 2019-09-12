Игры
CyberSport.ruCall of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4
На момент публикации новости предзаказ доступен пользователям Battle.net и Xbox Store. Уберут ли игру из этих цифровых магазинов — неизвестно. Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.
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