Игры

Актуальные НовостиАктуальные НовостиCall of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony. По неизвестным причинам японский производитель не обеспечил техподдержку раннего этапа тестирования шутера в регионе. В проекте принимает участие студия Infinity Ward.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

СМИ: новая часть «Call of Duty» не выйдет на PlayStation в России

Коммерсантъ12:33

Sony отказалась продавать в России Call of Duty с «Белыми касками»

РЕН ТВ14:50

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Дождь17:07

Игровой журналист сообщил о возможном запрете новой части Call of Duty в РФ

Ридус11 сентября в 07:47

PlayStation отказалась выпускать в России новую Call of Duty с плохими русскими

Life.ru09:19

PlayStation удалила Call of Duty в России и извинилась

Телеканал 360°11:25

PlayStation передумала продавать «русофобскую» Call of Duty в России

Взгляд.ру14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Политика

Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес

Директор актрисы Заворотнюк отрицает слухи о ее госпитализации

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг сообщения ряда СМИ о госпитализации артистки в тяжелом состоянии.
Росбалт 07:57
Наука

«Понятия, идеи, конструкции»

«Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.
N+1 11 сентября в 06:20
Общество

Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.
Говорит Уфа вчера в 00:09
Единоборства

Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Нур вчера в 13:25
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Спорт

Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина

Напомним, на днях известная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина объявила о своем желании продать BMW, подаренный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.
Вечерний Челябинск 08:58
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Политика

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Фигурное катание

Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде

Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.
News.ru 19:33
Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт 05:07
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной

Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online 07:28
Происшествия

Суд в Томске возвратил следователям дело хозяина сбитого щенка

НИА-Томск вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре

Пятый канал вчера в 15:11
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Гаджеты

В РФ снизились цены на старые модели iPhone

На старые модели устройств Apple снизила официальные цены. Как пишет издание «Астера», теперь iPhone 8 предлагают за 39 990 рублей.
Газета DAILY 13:48
Происшествия

Пять человек стали жертвами ливней в Испании

По меньшей мере пять человек погибли в результате ливневых дождей в нескольких регионах Испании, передаёт 13 сентября El Pais.
REGNUM 15:59
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Происшествия

Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Футбол

Сульшер надеется, что де Хеа завершит карьеру в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что вратарь Давид де Хеа продлит контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 06:01
Экономика

Лондонская биржа отказалась от слияния с Гонконгской биржей

Причиной отказа является напряженная ситуация в Гонконге.
Московский Комсомолец 08:40
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Авто

Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года.
Motor 03:25
Гаджеты

В Сети опубликованы полные характеристики Huawei Mate 30 Pro

Дни24 11 сентября в 12:16
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.
Известия 19:53
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное