Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony. По неизвестным причинам японский производитель не обеспечил техподдержку раннего этапа тестирования шутера в регионе. В проекте принимает участие студия Infinity Ward.

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

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