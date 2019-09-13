Игры

Актуальные НовостиАктуальные НовостиCall of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony. По неизвестным причинам японский производитель не обеспечил техподдержку раннего этапа тестирования шутера в регионе. В проекте принимает участие студия Infinity Ward.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

СМИ: новая часть «Call of Duty» не выйдет на PlayStation в России

Коммерсантъ12:33

Sony отказалась продавать в России Call of Duty с «Белыми касками»

РЕН ТВ14:50

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Дождь17:07

Игровой журналист сообщил о возможном запрете новой части Call of Duty в РФ

Ридус11 сентября в 07:47

PlayStation отказалась выпускать в России новую Call of Duty с плохими русскими

Life.ru09:19

PlayStation удалила Call of Duty в России и извинилась

Телеканал 360°11:25

PlayStation передумала продавать «русофобскую» Call of Duty в России

Взгляд.ру14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
Культура

Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»

Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

В Индии объявили о планах производства российских самолетов Ил-114

Индия планирует наладить локальное производство российских пассажирских лайнеров Ил-114 и предложить их местным авиакомпаниям в качестве регионального самолета.
РИА Новости 22:19
Происшествия

В России в этом году стали чаще пропадать дети

Страшная статистика: в России увеличивается число пропавших детей. К такому выводу пришел Следственный комитет России.
Открытый Нижний вчера в 02:43
Происшествия

Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе

Известия 21:23
Политика

Зеленский попросил Запад сохранить санкции против РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил глав зарубежных государств сохранить антироссийские санкции.
Общественная служба новостей 05:26
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Космос

НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна

Кольца Сатурна являются культовым зрелищем с конца 1970-х годов, когда сначала Пионер 11, а затем Вояджеры 1 и 2 посетили Сатурнскую систему, чтобы получить первый крупный план.
Live24 02:10
Общество

Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.
Говорит Уфа вчера в 00:09
Политика

Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Футбол

Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича

Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
Евро-футбол.ру 16:49
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Газета.Ru 10 сентября в 18:05
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости 11 сентября в 22:12
Наука

Ученые объяснили, почему люди набирают вес с возрастом

Кубанские новости вчера в 01:35
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Известия 19:53
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости 07:18
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Хоккей

«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме

«Торпедо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 14:47
Музыка

Лидеры Rammstein и Pain подрались в снятом в Казахстане клипе

Телеканал 360° 12:46
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM 14:52
Кино

Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц»

Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».
News.ru 16:39
Фигурное катание

Медведева выиграла серебро на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International, который проходит в канадском городе Оквилл.
Sport24.ru 18:34
Здоровье

Медведев предложил выход по снижению числа абортов

Премьер России предложил вновь вернуть родовые сертификаты, увеличив их сумму, а также направить средства на психологическую поддержку женщин.
VSE42.RU вчера в 01:04
Происшествия

Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок

Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.
Lenta.ru 09:08
Происшествия

Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия 20:46
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное