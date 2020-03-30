Игры
Lenta.ruCall of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте видеоигры. В сообщении говорится, что Sony Interactive Entertainment (SIE) решила не продавать игру в российском PS Store.
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Только на PS4 и не в России – вышла Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, и это временный эксклюзив консоли от Sony
Городской портал Новый Нижний21:00
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