Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте видеоигры. В сообщении говорится, что Sony Interactive Entertainment (SIE) решила не продавать игру в российском PS Store.

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

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