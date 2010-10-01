Общество
CyberSport.ruCapcom анонсировала Resident Evil 8
В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
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Во время презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия Resident Evil
Чемпионатвчера в 17:44
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Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт 10 июня в 14:26
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Здоровье
Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог
Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Гаджеты
Эксперт назвал причины произвольного выключения смартфона
Причиной произвольного выключения смартфона может быть прошивка или какое-то приложение.
Газета.Ru 01:29
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Общество
Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим
РЕН ТВ вчера в 08:55
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 02:40
Экономика
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предсказал судьбу наличных денег в России после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Известия 01:22
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Общество
Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина
На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.
Lenta.ru 01:29
Игры
GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году
CyberSport.ru вчера в 16:07
Происшествия
Начальник полиции Сызрани задержан за взятку
Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
REGNUM вчера в 16:34
Происшествия
Где в Самарской области заразились коронавирусом 10 июня
В среду, 10 июня, представители регионального оперативного штаба подробно рассказали, где именно выявлены 113 новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 10 июня в 04:55
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Авто
Обновлённый Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
Футбол
Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.
Sports.ru вчера в 17:23
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне
Все оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.
Газета.Ru 01:18
Игры
В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей
Игромания.ру вчера в 17:39
Происшествия
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
РБК вчера в 14:52
Происшествия
Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки
Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 02:43
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Авто
Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 10 июня в 03:13
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском вчера в 21:41
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42