Общество

CyberSport.ruCyberSport.ruCapcom анонсировала Resident Evil 8

В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
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Capcom показала трейлер к игре Resident Evil 8: Village

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