Игры

Gmbox.ruGmbox.ruCapcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2

После официального анонса ремейка Resident Evil 3 Capcom решила выпустить пару обновлений и для предыдущей игры серии - Resident Evil 2 Remake. И геймеры лишь сейчас заметили, что с последним обновлением из игры полностью убрали Denuvo.
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Раскрыты системные требования и цена ремейка Resident Evil 3

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