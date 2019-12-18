Игры
Gmbox.ruCapcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2
После официального анонса ремейка Resident Evil 3 Capcom решила выпустить пару обновлений и для предыдущей игры серии - Resident Evil 2 Remake. И геймеры лишь сейчас заметили, что с последним обновлением из игры полностью убрали Denuvo.
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