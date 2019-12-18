Игры

3DNews3DNewsCapcom окончательно удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 2

Ремейк Resident Evil 2 стал одной из лучших игр 2019 года. Однако Capcom изначально решила использовать на ПК технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo, имеющую неоднозначную репутацию. Теперь же японская компания приняла решение полностью удалить DRM-систему из своего проекта.
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Capcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2

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Capcom приглашает фанатов Resident Evil на тестирование неанонсированной игры

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Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake

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Раскрыты системные требования и цена ремейка Resident Evil 3

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Cyber.sports.ru03:35
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В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

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В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
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Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
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Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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В Крыму пошёл на спад уровень заболеваемости ОРВИ.
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Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
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Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
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Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
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МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
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Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
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Проект резолюции, призывающий США и Северную Корею продолжить диалог и восстановить шестисторонние переговоры, передан во вторник в Совбез ООН.
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

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В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер захотел пересмотреть дела оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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