Игры
3DNewsCapcom окончательно удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 2
Ремейк Resident Evil 2 стал одной из лучших игр 2019 года. Однако Capcom изначально решила использовать на ПК технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo, имеющую неоднозначную репутацию. Теперь же японская компания приняла решение полностью удалить DRM-систему из своего проекта.
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Происшествия
В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Гаджеты
Плата ASRock X299 Taichi CLX теперь может принять до 1 Тбайт оперативной памяти RDIMM
Компания ASRock выпустила новую версию BIOS для своей материнской платы X299 Taichi CLX, которая обеспечит ей возможность работы не только с привычной для настольных систем оперативной памятью UDIMM, но также и с серверной памятью типа RDIMM.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Крыму и Севастополе идет на спад
В Крыму пошёл на спад уровень заболеваемости ОРВИ.
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
Европарламент подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Политика
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
Проект резолюции, призывающий США и Северную Корею продолжить диалог и восстановить шестисторонние переговоры, передан во вторник в Совбез ООН.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Спорт
В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер захотел пересмотреть дела оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Хоккей
Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Происшествия
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 9 госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.