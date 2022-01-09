Господин Галактионов не скрывает, что компания построит технопарки в обмен на возможные льготы от мэрии при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) и целевого назначения ряда участков, которые намеревается застроить жильем.
В ноябре 2020 года мэрия повысила в два—восемь раз в зависимости от районов города платежи по переводу под жилую застройку земель бывших промзон и участков, предусмотренных для коммерческой недвижимости.
Для застройщиков жилья строительство технопарков и современных промплощадок — не только возможность получить льготы при изменении ВРИ участков, но и маржинальный бизнес, считает управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин.
Вступивший в силу федеральный закон №458 дополняет Уголовный кодекс новой ст. 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».
Хотя встроенные в дисплей системы распознавания отпечатков пальцев уже активно используются в Android-смартфонах как минимум с 2018 года, в последнее время технология не сильно развивалась, но теперь Xiaomi представила собственное решение.