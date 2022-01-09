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Capital Group вложится в индустрию

Господин Галактионов не скрывает, что компания построит технопарки в обмен на возможные льготы от мэрии при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) и целевого назначения ряда участков, которые намеревается застроить жильем.
Коммерсантъ
По подсчетам Forbes, выручка застройщика в первом полугодии 2021 года составила 21,2 млрд руб.
Коммерсантъ
В ноябре 2020 года мэрия повысила в два—восемь раз в зависимости от районов города платежи по переводу под жилую застройку земель бывших промзон и участков, предусмотренных для коммерческой недвижимости.
Коммерсантъ
Для застройщиков жилья строительство технопарков и современных промплощадок — не только возможность получить льготы при изменении ВРИ участков, но и маржинальный бизнес, считает управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин.
Коммерсантъ

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